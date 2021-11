Si concluderà oggi pomeriggio, con il via fissato alle ore 16.00, il parallelo maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: si sono appena concluse le qualifiche, in programma a Lech – Zuers, in Austria, con il tabellone ad eliminazione diretta che metterà a confronto i migliori 16.

L’Italia avrà un solo rappresentante: Alex Vinatzer, infatti, è riuscito a superare le qualificazioni, chiudendo con l’undicesimo tempo totale (45”96). Una bella prestazione dell’altoatesino, che può essere una mina vagante ora nelle sfide ad eliminazione diretta, con un cammino che comincerà contro il canadese Erik Read.

A vincere le qualificazioni è stato un po’ a sorpresa, ma tipico del parallelo, l’austriaco Dominik Raschner (45”58), che ha preceduto lo sloveno Zan Kranjec (+0.04) ed il norvegese Henrik Kristoffersen (+0.12). Ottime anche le prestazioni da parte anche del norvegese Lie Atle McGrath (+0.14) e dell’austriaco Adrian Pertl (+0.26).

Clamorosa uscita di scena per il francese Alexis Pinturault. Il transalpino era stato uno dei migliori nella prima manche, ma ha inforcato clamorosamente nella seconda, gettando al vento l’occasione di fare punti importanti in chiave classifica generale di Coppa del Mondo, considerando anche l’assenza del rivale Marco Odermatt.

TABELLONE PARALLELO MASCHILE

Ottavi

1 RASCHNER Dominik AUT – 16 MARCHANT Armand BEL (A)

8 RAUCHFUSS Julian GER – 9 HADALIN Stefan SLO (B)

5 PERTL Adrian AUT – 12 SCHMID Alexander GER (C)

4 MCGRATH Atle Lie NOR – 13 SARRAZIN Cyprien FRA (D)

3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR – 14 BRENNSTEINER Stefan AUT (E)

6 READ Erik CAN – 11 VINATZER Alex ITA (F)

7 STRASSER Linus GER – 10 PHILP Trevor CAN (G)

2 KRANJEC Zan SLO – 15 HIRSCHBUEHL Christian AUT (H)

Quarti

Vincente A – Vincente B (Q1)

Vincente C – Vincente D (Q2)

Vincente E – Vincente F (Q3)

Vincente G – Vincente H (Q4)

Semifinali

Vincente Q1- Vincente Q2 (S1)

Vincente Q3 – Vincente Q4 (S2)

Finale

Vincente S1 – Vincente S2

