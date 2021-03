Dopo la cancellazione delle due discese , maschile e femminile, alle finali di Lenzerheide, è la volta dei SuperG: anche le altre due gare veloci sono vittime del maltempo (nebbia, nevicata e condizioni della pista non omogenee) e pertanto non si disputeranno. Dopo un primo rinvio in mattinata, la decisione definitiva arriva attorno alle 11:10, in seguito ai tentativi di spalare la neve che continuava comunque a cadere. Questo fa sì che, in testa con 401 punti, seguito da Marco Odermatt, che avrebbe avuto ancora la possibilità di dire la sua con 318 punti.