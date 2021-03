La Norvegia (Kristina Riis-Johannessen, Lief Kritstian Nestvold-Haugen, Kristin Lysdahl e Sebastian Foss-Solevaag) si aggiudica il Team Event delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 di Lenzerheide (Svizzera). Gli scandinavi, infatti, superano nella finalissima la Germania (Andrea Filser, Linus Strasser, Lena Duerr e Alexander Schmid) dopo un pareggio per 2-2 con appena 22 centesimi di differenza. Al terzo posto, invece, l’Austria (Franziska Gritsch, Fabio Gstrein, Katharina Huber e Adrian Petrl) che nella finale di consolazione piega la Svezia per 36 centesimi.

Dopo le cancellazioni di discese e superG dei giorni scorsi, oggi il meteo sulla pista elvetica è perfetto, con sole pieno e condizioni ideali. Una vera beffa per gli organizzatori. Ad ogni modo la gara a squadre (composte da due donne e due uomini) si è potuta svolgere senza problemi e ha incoronato.

Per l’Italia il Team Event si è concluso immediatamente, già ai quarti di finale contro la Germania. Nadia Delago non porta a termine la sua manche contro Andrea Filser, Luca De Aliprandini supera Linus Strasser per 2 centesimi, Sophie Mathiou vince alla grande contro Lena Duerr per 13 centesimi, mentre Giovanni Borsotti finisce ko per 39 centesimi contro Alexander Schmid. Sempre nei quarti di finale la Svezia impatta 2-2 contro la Svizzera, ma passa per differenza tempi, quindi la Norvegia fa 2-2 contro gli Stati Uniti ma, a sua volta, centra il pass per 45 centesimi di differenza. Stesso discorso anche per l’Italia che chiude 2-2 contro la Germania, ma paga i 66 centesimi di differenza. Finisce in parità anche Slovenia-Austria, ma questi ultimi avanzano per 2 soli centesimi.

Ennesimo 2-2 anche nella prima semifinale tra Svezia e Norvegia con i secondi che passano alla finalissima per 45 centesimi di vantaggio. Nella seconda sfida il risultato è il medesimo, con la Germania che beffa l’Austria per appena 23 centesimi, quasi tutti accumulati da Katharina Huber contro Andrea Filser. Nella finale di consolazione l’Austria supera la Svezia per 36 centesimi dopo il 2-2, quindi la Norvegia fa sua la finalissima per 22 centesimi, dopo l’ennesimo pareggio in pista.

