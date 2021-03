Katharina Liensberger prosegue nel suo momento magico, chiudendo in testa la prima manche dello slalom delle Finali di Coppa del Mondo di Lenzerheide. A metà gara l’austriaca si trova anche molto vicina alla conquista della Coppa di specialità, visto che le sue dirette rivali Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova sono alle sue spalle e con distacchi elevati.

Seconda posizione per la norvegese Kristin Lysdahl, apparsa in ottima forma ieri nel Team Event, staccata di 70 centesimi dalla vetta. Terzo posto per Shiffrin (+0.90), che ha faticato a trovare ritmo lungo tutto il tracciato. Quarta la canadese Laurence St-Germain (+1.20), che ha preceduto la svizzera Michelle Gisin (+1.24).

Sesta Petra Vlhova (+1.84), in una posizione che le permetterebbe di festeggiare la sua prima Coppa del Mondo generale della carriera. In chiave classifica di slalom, però, la slovacca è obbligata alla rimonta nei confronti di Liensberger, scatenata.

Settimo posto per la svedese Sara Hector (+2.26), davanti all’americana Paula Moltzan (+2.27), alla ceca Martina Dubovska (+2.42) e ad Irene Curtoni (+2.44), che quasi sicuramente è alla sua ultima gara in carriera. Quattordicesima Federica Brignone (+2.90), mentre più indietro ha chiuso Sophie Mathiou (+4.31). E’ uscita Marta Bassino.

