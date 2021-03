Lenzerheide ospiterà le Finali di sci alpino a cinque mesi dal gran debutto di Soelden. Tanta carne al fuoco per un epilogo che si preannuncia avvincente sia per quanto riguarda le due classifiche generali che nei trofei di specialità, con sette Coppe ancora da assegnare. Sulla rassegna aleggia minacciosa l'incognita meteo, che dovrebbe essere avverso fino a mercoledì e quindi colpire le gare veloci (e il regolamento vieta cambi di programma). Detto ciò, andiamo a vedere la situazione nello specifico. Coppa del Mondo, ultimo atto . Da mercoledì 17 a domenica 21 marzo,a cinque mesi dal gran debutto di Soelden. Tanta carne al fuoco per un epilogo che si preannuncia avvincente sia per quanto riguarda le due classifiche generali che nei trofei di specialità, con. Sulla rassegna aleggia minacciosa, che dovrebbe essere avverso fino a mercoledì e quindi colpire le gare veloci (e il regolamento vieta cambi di programma). Detto ciò, andiamo a vedere la situazione nello specifico.

Uomini

Generale - È la Coppa che conta di più e, a differenza di quanto si pensava fino a poche settimane fa, sarà battaglia fino alla fine. Merito di Marco Odermatt, che nelle ultime gare ha ricucito il gap nei confronti di un Alexis Pinturault a tratti sciagurato, - È la Coppa che conta di più e, a differenza di quanto si pensava fino a poche settimane fa, sarà battaglia fino alla fine. Merito di, che nelle ultime gare ha ricucito il gap nei confronti di una tratti sciagurato, vedi l'uscita nello slalom di Kranjska Gora . Il francese ha 31 punti di vantaggio sul rivale (1100 contro 1069) e resta leggermente favorito, ma a questo punto veder trionfare il giovane elvetico non sarebbe più una sorpresa.

Discesa - Due uomini ancora in corsa: il primo è Beat Feuz, che ha vinto gli ultimi tre trofei di specialità e che veleggia con relativa tranquillità verso il poker con cui eguaglierebbe il connazionale Didier Cuche. Lo svizzero ha 68 punti di margine su Matthias Mayer (486 a 418), l'unico che può ancora superarlo (Dominik Paris è terzo a quota 338). A Feuz basta il settimo posto per essere irraggiungibile, comunque vada il rivale.

Super G - Partita quasi chiusa anche in questo caso, stavolta in favore di Vincent Kriechmayr. L'austriaco, bi-campione del Mondo a Cortina, ha 401 punti e l'unico che può insidiarlo è Marco Odermatt a quota 318 (-83). Per quanto lo svizzero sia in uno stato di forma, al leader basterà chiudere 14esimo.

Gigante - La lotta per classifica generale è la stessa anche tra le porte larghe: Odermatt vs Pinturault. Filip Zubcic (-99), ma il croato dovrebbe vincere la gara e sperare che gli altri due marchino zero. Praticamente impossibile. - La lotta per classifica generale è la stessa anche tra le porte larghe: Dopo il numero di Kranjska Gora , è lo svizzero a partire davanti, forte di 25 punti in più del francese (625 a 600). Nessuno dei due dovrà fare calcoli, ma spingere a tutta. Odermatt sicuro del successo solo se arriva nei primi due. Matematicamente resta in gioco anche(-99), ma il croato dovrebbe vincere la gara e sperare che gli altri due marchino zero. Praticamente impossibile.

Slalom - L'unica classifica maschile decisa con un turno di anticipo: il merito è tutto di Marco Schwarz, che a Kranjska Gora ha chiuso i conti dopo una stagione dalla regolarità eccezionale. Zenhausern, Noel, Foss-Solevaag e Feller si giocheranno i podio di specialità.

Donne

Generale - Anche in questo caso la sfida sembrava chiusa, ma è stata riaperta già da un mese abbondante. Da un lato c'è Petra Vlhova, favorita numero uno della vigilia, dall'altro Lara Gut-Behrami, alla stagione migliore di una carriera che era già fenomenale. Nel 2021, la svizzera ha macinato podi e vittorie in maniera impressionante, superando anche la rivale in classifica dopo le gare in Val di Fassa, La slovacca ha risposto nelle gare tecniche delle ultime settimane e ora ha 96 punti di margine (1352 a 1256). È chiaro che in questo caso l'eventuale annullamento delle prove veloci sarebbe una mazzata sulle ambizioni della ticinese per la Coppa generale. Ma se il programma fosse rispettato in toto, ne vedremo delle belle.

Discesa - La Coppa che ci riguarda più da vicino, avendo un'atleta in piena corsa. Parliamo ovviamente di Sofia Goggia, che proverà il rientro lampo a poco più di un mese dall'infortunio al piatto tibiale che le ha fatto perdere i Mondiali. La bergamasca ha dominato la disciplina finchè ha gareggiato, con quattro vittorie e un secondo posto in cinque gare. Ma in sua assenza, le avversarie si sono fatte sotto. L'azzurra è ancora al comando con 480 punti, 70 più di Corinne Suter e 97 più di Lara Gut-Behrami. Quest'ultima, per sperare, può solo vincere. Suter, invece, ha bisogno almeno del secondo posto. Risultati che sarebbero comunque inutili se Goggia chiudesse almeno ottava: in quel caso sarebbe irraggiungibile per chiunque.

Super G - Partita già chiusa, Lara Gut-Behrami svetta in classifica coi suoi 525 punti. Federica Brignone è in lotta con Suter, Tippler e Ledecka per il secondo posto.

Gigante - Altra disciplina dominata da una atleta e che bello che si tratti Marta Bassino. La piemontese ha ottenuto quattro vittorie e cinque podi, chiudendo la contesa a Jasna coi suoi 510 punti. Anche qui Federica Brignone si gioca il podio con Tessa Worley, Mikaela Shiffrin, Michelle Gisin e Petra Vlhova.

Slalom - Last not least, ci sarà da divertirsi anche qui. La lotta è addirittura a tre: Petra Vlhova, che guida con 612 punti, la rampante Katharina Liensberger a 590 (-22) e la regina Mikaela Shiffrin a 575 (-37). La slovacca trionfa se arriva almeno seconda. Di certo saranno loro tre le favorite per il podio di tappa, con la sola Wendy Holdener a fare da variabile visto il calo di forma di Michelle Gisin. Ma siamo sempre in slalom, errore di Vlhova ad Are docet...

Il calendario delle Finali

17 marzo - discesa maschile (da definire) e discesa femminile (da definire)

18 marzo - Super G femminile (alle 9.30) e Super G maschile (alle 11)

19 marzo - Team Event (alle 12)

20 marzo - gigante maschile (alle 9 e alle 12) e slalom femminile (alle 10.30 e alle 13.30)

21 marzo - gigante femminile (alle 9 e alle 12) e slalom maschile (alle 10.30 e alle 13.30).

