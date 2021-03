Da Soelden a Lenzerheide: anche questo viaggio della Coppa del Mondo di sci alpino sta per arrivare alla fine, con le Finali svizzere (17-21 marzo) teatro di gara per l'assegnazione degli ultimi verdetti. Come al solito, in ogni gara parteciperanno i migliori 25 della classifica di disciplina, più coloro che hanno almeno 400 punti in classifica generale e che non rientrano nei 25 e i campioni del mondo juniores delle rispettive specialità. Se un atleta dovesse rinunciare a una gara, non verrebbe sostituito. Dopo le prove di Are e Kranjska Gora, si è delineata così la lista definitiva dei partecipanti. Vediamo, gara per gara, chi ci sarà in casa azzurra.

Paris di nuovo re! Trionfo in discesa, rivivi la sua gara

Uomini

Lenzerheide Goggia e il ritorno in gara: i pro e i contro dell'azzardo 11/03/2021 A 11:06

Discesa: Dominik Paris (3°) e Christof Innerhofer (12°).

Super G: Christof Innerhofer (10°), Dominik Paris (19°) e Giovanni Franzoni (campione del mondo juniores)

Gigante: Luca De Aliprandini (13°), Giovanni Borsotti (25°).

Slalom: Alex Vinatzer (16°), Manfred Moelgg (21°).

Goggia: "Tra Mondiale e Coppa del Mondo, scelgo...l'Olimpiade!"

Donne

Discesa: Sofia Goggia (1a), Laura Pirovano (6a), Elena Curtoni (8a), Federica Brignone (19a), Nadia Delago (20a), Francesca Marsaglia (25a).

Super G: Federica Brignone (2a), Marta Bassino (6a), Francesca Marsaglia (9a), Elena Curtoni (10a).

Gigante: Marta Bassino (1a), Federica Brignone (4a), Sofia Goggia (10a), Elena Curtoni (21a).

Slalom: Irene Curtoni (18a), Sophie Mathiou (campionessa mondiale juniores).

Il calendario delle Finali

17 marzo - discesa maschile (alle 9.30) e discesa femminile (alle 11)

18 marzo - Super G femminile (alle 9.30) e Super G maschile (alle 11)

19 marzo - Team Event (alle 12)

20 marzo - gigante maschile (alle 9 e alle 12) e slalom femminile (alle 10.30 e alle 13.30)

21 marzo - gigante femminile (alle 9 e alle 12) e slalom maschile (alle 10.30 e alle 13.30).

Bassino la Coppa è tua! Lacrime, abbracci e festa dopo l'arrivo

Sci Alpino Goggia: "Finali? Farò le prove di discesa, poi vedrò" UN GIORNO FA