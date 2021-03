Lenzerheide, dovrebbero aprire la prova cronometrata alle ore 10.30 e la gara alle ore 13.45. Un tentativo estremo per salvare le discese che, giovedì a, dovrebbero aprire le finali di Coppa del Mondo . La FIS le sta tentando tutte per far disputare tutte le gare delle finali della Coppa del Mondo di sci alpino: dopo la cancellazione delle prove cronometrate previste lunedì e martedì, mercoledì, giornata in cui sono in calendario le due discese libere, si disputeranno anche le prove, necessarie affinché le gare abbiano luogo. Il nuovo programma prevede, per quanto concerne le donne,

Nel meeting dei capitani di martedì pomeriggio è stata confermata l'idea di provare a disputare mercoledì mattina l'unico training necessario, per le donne al via alle ore 10.30, e poi la gara alle ore 13.45, sempre con start dalla partenza originale e non all'altezza del super-g come si era ipotizzato. Il problema è sempre il solito, il meteo, anche se il vento è dato in calo mentre dovrebbe arrivare altra neve a complicare le cose sulla "Beltrametti". Si farà di tutto per disputare una discesa cruciale soprattutto per la Coppa del Mondo assoluta, con Lara Gut-Behrami che deve recuperare 96 punti a Petra Vlhova, ma decisiva anche per l'assegnazione della sfera di cristallo di specialità, con Sofia Goggia davanti di 70 lunghezze rispetto a Corinne Suter e di 97 sulla stessa ticinese.

C'è una doppia startlist già ufficializzata, per la prova e per la gara; Goggia , ad esempio, ha scelto il numero 11 per il training e il 5 per la discesa vera e propria prevista alle 13.45, nella quale partirebbe poco dopo Gut-Behrami, che ha optato per il 3. Tra le 23 atlete al via non ci sarà Michelle Gisin, che ha scelto di rinunciare: sette invece complessivamente le azzurre in pista, con Laura Pirovano ad aprire la gara col pettorale n° 1, mentre sono state costrette a numeri abbastanza alti Brignone (14), Curtoni (15), Nadia Delago (16), Bassino (18) e Marsaglia con il 22.

Startlist prova

1 Tippler, 2 Vlhova, 3 E. Curtoni, 4 Nufer, 5 Pirovano, 6 Bassino, 7 Johnson, 8 Gagnon, 9 C. Suter, 10 Brignone, 11 Goggia, 12 Nadia Delago, 13 Weidle, 14 Puchner, 15 Gut-Behrami, 16 Flury, 17 Siebenhofer, 18 Venier, 19 Ledecka, 20 Stuhec, 21 J. Suter, 22 Mowinckel, 23 Marsaglia.

Startlist gara

1 Pirovano, 2 Gagnon, 3 Gut-Behrami, 4 Venier, 5 Goggia, 6 Nufer, 7 C. Suter, 8 Puchner, 9 Johnson, 10 Vlhova, 11 Tippler, 12 Flury, 13 Weidle, 14 Brignone, 15 E. Curtoni, 16 Nadia Delago, 17 Ledecka, 18 Bassino, 19 Siebenhofer, 20 Stuhec, 21 Mowinckel, 22 Marsaglia, 23 J. Suter.

