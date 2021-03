Sci Alpino

Sofia Goggia: "Ero qui per fare la mia gara, non per i calcoli"

Sci alpino - Intervistata dopo la premiazione per la Coppa di Discesa, Sofia Goggia spiega che si sentiva pronta per dare il massimo e non per arrivare al massimo ottava come la matematica avrebbe voluto: "Sono contenta, finché ho gareggiato ho dominato".

00:03:54, 24 minuti fa