Sci Alpino

Coppa del Mondo - Brignone donna da seconde manche: 2ª in gigante, rivivi la prova

LENZERHEIDE - Ancora una rimonta da podio per Federica Brignone, che dopo l'argento olimpico finalmente trova la prima top-3 stagionale in gigante in Coppa del Mondo, con tanto di miglior tempo della seconda manche. L'azzurra si mette alle spalle Hrovat (brutta caduta), Shiffrin ed Hector. Solo Tessa Worley fa meglio di lei.

00:01:21, 38 minuti fa