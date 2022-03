Sci Alpino

Coppa del Mondo - Brignone fatica, ma vince la Coppa di Super G: rivivi la sua gara

Federica Brignone va in difficoltà nell'ostico Super G di Lenzerheide, ma chiude in top 10 e vince la Coppa del Mondo di disciplina, prima volta per una donna italiana nello sci alpino in questa specialità.

00:01:39, 18 minuti fa