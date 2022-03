Era già certo che la coppa di Super G femminile venisse conquistata da un'italiana , ma restava da capire da quale azzurra venisse alzata. L'esito arriva nella penultima gara della stagione:, riportando il trofeo in questa specialità in casa Italia dopo i trionfi maschili di Peter Runggaldier (1995) e Dominik Paris (2019). La certezza matematica arriva ancor prima di aprire il cancelletto di partenza, dato che Elena Curtoni, scesa due numeri prima di lei, finisce per terra. La 31enne valdostana mette la firma nell'albo di una stagione quasi perfetta per la nazionale italiana in questo tipo di gara, in cui è mancato solamente l'acuto alle Olimpiadi

Consapevole del primo posto in graduatoria, Brignone spinge comunque a tutta, esagerando, per conquistare punti importanti in classifica generale, dove si gioca il podio. Chiude lontana due secondi dalla, che stacca quasi per dispersione le avversarie nella seconda parte di gara. Prima vittoria (e podio) in carriera in Coppa del Mondo per la 27enne francese, davanti ad una ritrovata Mikaela Shiffrin dopo la parentesi nera di Pechino 2022 , seconda a 38 centesimi. Per il terzo gradino del podio bisogna guardare avanti di quasi un secondo, dove