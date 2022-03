La zampata, un'altra volta, di. Sulle nevi die sotto lo sguardo di Roger Federer, la valdostana è seconda, conquistando il suo primo podio in questa disciplina nella Coppa del Mondo 2021/22 . In rimonta, come la coetanea nell'inseguimento di biathlon appena un'ora prima, in un'altra giornata da ricordare per la classe '90 degli sport invernali.