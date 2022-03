Federica Brignone ha conquistato la Coppa del Mondo di superG. Un Un filotto di risultati notevoli che le ha permesso di fare festa con una gara di anticipo, visto che Elena Curtoni, unica in grado di contrastarla matematicamente, è caduta a Lenzerheide. . Un trionfo meritatissimo per la valdostana, che ha vinto tre gare (St. Moritz, Zauchensee, Garmisch), è stata quarta a Cortina d’Ampezzo e a Val d’Isere, quinta a Lake Louise., visto che Elena Curtoni, unica in grado di contrastarla matematicamente, è caduta a Lenzerheide.

Brignone fatica, ma vince la Coppa: rivivi la sua gara

L'azzurra esulta ancora una volta dopo aver vinto la Coppa del Mondo generale, di gigante e di combinata nel 2020. In questa stagione si è messa al collo anche due medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 (argento in gigante, bronzo in combinata) che si assommano al bronzo in gigante di PyeongChang 2018. Mai nessuna sciatrice italiana era stata capace di portare a casa la Sfera di Cristallo in tre specialità differenti, oggi la 31enne ha scritto una nuova pagina di storia.

Federica Brignone ha raccontato le sue emozioni ai microfoni della Rai: “Sono contentissima, veramente. Tra l’altro finalmente riceverò la mia Coppa su un podio quest’anno. Mi dispiace per Elena (Curtoni, n.d.r.), è stata una grande sfida in Italia quest’anno, ha fatto una stagione stratosferica e oggi sapeva di dovere dare tutto per cercare di recuperarmi dei punti“. Ricordiamo, infatti, che nel 2020 le Sfere di Cristallo vennero spedite a casa della valdostana, poiché il finale di stagione era stato cancellato a causa dell’esplosione della pandemia e non si era organizzata la canonica festa sul podio.

La nostra portacolori ha analizzato anche la sua prestazione odierna: “Io non ho fatto una bella gara, mi sentivo scivolare, ho fatto errori dappertutto. Ho perso fiducia in quelle due porte dove sono andata lunga, ho fatto un errore dove è uscita Elena. Mi sarebbe piaciuto fare una grande gara in questa bellissima cornice“. In conclusione una battuta sul grande incontro del giorno: “Una delle mie prime emozioni è stato incontrare Roger Federer, è il mio idolo da sempre. Gli ho chiesto una foto e gli ho detto che oggi avrà più richieste di foto di noi“. Federica Brignone è stata ripresa mentre parlava col fuoriclasse del tennis, idolo elvetico osannato da tutto il pubblico.

Un bilancio sull’intera annata agonistica: “Non è la mia migliore stagione di sempre, anche se ve lo dirò dopo le Finali. Sicuramente è una grande stagione, certamente una delle migliori. La Coppa del Mondo generale è di un livello superiore, per la mia carriera, per quello che ho sempre sognato. Di sicuro due medaglie olimpiche e la Coppa del Mondo di superG sono tanta roba“.

