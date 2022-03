Sci Alpino

Coppa del Mondo - Romane Miradoli vince un Super G durissimo, rivivi la sua gara

Nell'ostico Super G di Lenzerheide, penultima prova in questa disciplina nella Coppa del Mondo 2021/22, c'è gloria per Romane Miradoli. La francese è l'unica a trovare il giusto compromesso tra aggressività e controllo su un tracciato che miete innumerevoli vittime e centra la sua prima vittoria in carriera.

00:01:36, 31 minuti fa