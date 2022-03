gigante femminile di Lenzerheide, terzultima prova in questa specialità nella Sara Hector, campionessa olimpica e leader di disciplina. La svedese ci mette la consueta aggressività, ma stavolta non riesce a fare il vuoto. Alle sue spalle, nell'ordine di una manciata di centesimi, ci sono Mikaela Shiffrin (+0.11) e Tessa Worley (+0.16). Sembra ridotta a tre atlete la corsa al successo nel, terzultima prova in questa specialità nella Coppa del Mondo di sci alpino 2021/22 . Al comando c'è ancora, campionessa olimpica e leader di disciplina. La svedese ci mette la consueta aggressività, ma stavolta non riesce a fare il vuoto. Alle sue spalle, nell'ordine di una manciata di centesimi, ci sono(+0.11) e(+0.16).

Brignone in crescendo, buon finale e 5ª a metà gara

La migliore delle italiane è Federica Brignone, quinta a un secondo esatto dalla vetta. La valdostana rischia grosso nella parte centrale e trova il ritmo giusto solo a tratti, ma se riuscirà a mettere insieme i pezzi nella seconda manche potrà provare a ricucire il gap con le migliori. Davanti all'azzurra c'è anche Meta Hrovat (+0.75 da Hector). Tracciato esigente, soprattutto nella parte alta, e che miete vittime illustri. La prima è Petra Vlhova, fuori dopo una decina di porte. Uno "zero" pesantissimo in ottica classifica generale. Fuori, purtroppo, anche Marta Bassino, che inforca una porta già nel tratto iniziale e saluta prematuramente come a Pechino.

Vlhova subito fuori in gigante! Ritiro pesantissimo per la generale

Non male la prova di Elena Curtoni, decima a 1.66. In top ten anche Katharina Truppe (+1.07), Michelle Gisin (+1.32), Tina Robnik (ottava col pettorale 28, a 1.44) e Wendy Holdener (+1.64). Così così Ragnhild Mowinckel, in difficoltà Katharina Liensberger e Ramona Siebenhofer. Non completa la manche Karoline Pichler, mentre finiscono lontanissime Roberta Melesi (+3.23) e Roberta Midali (+4.51). Seconda manche in programma alle 13.30.

Hector non si ferma: è in testa nella prima manche

