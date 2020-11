Sci Alpino

Shiffrin da paura! Nel 2019 vince a Levi per la quarta volta

Manche imperiosa della statunitense, che vince per la quarta volta in carriera lo slalom di Levi: come lei nessuna mai. Alle sue spalle Wendy Holdener e primo podio in carriera per Katharina Truppe.

