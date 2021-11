LA PRIMA MANCHE DELLO SLALOM FEMMINILE DI LEVI ON DEMAND

11:37 - Per ora solo Peterlini qualificata

Sci Alpino Theaux si rompe tibia, caviglia e gomito in allenamento 17/11/2021 A 12:27

Fuori dalle 30 Bassino, così come Della Mea (alle sue spalle) e Rossetti (meglio delle due citate prima). Per ora l'unica qualificata resta Martina Peterlini al 20° posto.

11:22 - Male Bassino

Marta Bassino commette un grosso errore sul muro ed è provvisoriamente in 30a posizione. A grosso rischio.

11:16 - Peterlini indietro

18° posto provvisorio per la prima azzurra a scendere oggi sulla Levi Black, Martina Peterlini. Paga 1"84 da Vlhova, ma dovrebbe qualificarsi tranquillamente alla seconda manche.

11:14 - Buon decimo posto di Stjernesund

Seconda nel parallelo di Lech, anche Thea Louise Stjernesund continua nel suo momento di forma con un decimo posto provvisorio dopo la prima manche, ad 1"19 dalla leader. Ora Peterlini.

11:04 - La top-10 resta invariata

Non cambia nulla nei piani alti della classifica. Tutte le altre atlete scese finora hanno fatto segnare un tempo oltre un secondo e mezzo più alto di Vlhova, quindi fuori dalla top-10.

10:54 - La classifica dopo le prime 15

Come da pronostico, finora è stato duello tra Vlhova e Shriffrin, con la slovacca avanti di 11 centesimi. Terzo posto a sorpresa per la leader della generale Slokar a meno di mezzo secondo. A seguire Swenn Larsson, Gisin e (a pari merito) Liensberger e Duerr. Ottava Wendy Holdener, ultima sotto al secondo di ritardo.

10:49 - Il ritorno di Swenn Larsson

Più che positivo il ritorno di Anna Sween Larsson tra le grandi, quarta a 55 centesimi di distacco. La svedese non gareggiava in Coppa del Mondo da febbraio 2020.

10:46 - Slokar continua a stupire

Bellissima prima manche per il pettorale rosso Andreja Slokar. La slovena si gestisce nel muro e si porta al terzo posto a soli 48 centesimi da Vlhova.

10:45 - Chiara Mair in grossa difficoltà

Manche molto complicata per l'austriaca Chiara Mair, finora la più lenta a +1"88 da Vlhova. Completamente fuori ritmo.

10:43 - Settima Hector

Parte forte Sara Hector, poi commette qualche errore nel tratto centrale e si ritrova settima ad oltre un secondo di ritardo dalla leader Vlhova.

10:40 - Terzo posto per Gisin

Michelle Gisin, nonostante sia in ritardo di condizione, termina la manche al terzo posto a 70 centesimi dalla leader. Buon risultato per l'elvetica, seconda l'anno scorso a Levi.

10:38 - Liensberger dietro

Prima "delusione" di giornata Katharina Liensberger. Ce la aspettavamo vicino a Vlhova e Shiffrin invece è a 72 centesimi dalla slovacca (leader provvisoria), al terzo posto ex-aequo con la tedesca Lena Duerr.

10:35 - Holdener provvisoriamente terza

Una Wendy Holdener che dimostra di non essere ancora al 100% taglia il traguardo a 93 centesimi dalla leader Vlhova. Terzo posto provvisorio.

10:34 - Shiffrin appena dietro a Vlhova

Mikaela Shiffrin chiude la prima manche alle spalle di Vlhova per 11 centesimi. La statunitense ha pagato più di tre decimi nella prima metà del tracciato, poi ha recuperato qualcosa sulla slovacca.

10:32 - Vlhova in testa

Petra Vlhova molto meglio della norvegese col tempo di 52"15. Primo vero e proprio crono di riferimento. Ora Shiffrin

10:31 - Parte Lysdahl

Kristin Lysdahl è la prima a scendere facendo segnare il tempo di 53"89.

10:25 - I precedenti

L'anno scorso vinse entrambe le volte Petra Vlhova, ma la più vincente sulla Levi Black è Mikaela Shiffrin con 4 successi (l'ultimo nel 2019). Negli ultimi sei anni nessun'altra oltre alla slovacca e la statunitense è salita sul gradino più alto del podio. Sarà così anche oggi?

10:20 - Sette azzurre in gara

Per veder scendere le italiane dobbiamo aspettare un po', complice il ritiro di Irene Curtoni (unica italiana tra le 15 la scorsa stagione). Dunque la prima azzurra in gara sarà Martina Peterlini col pettorale numero 28 (unica nelle trenta). Poi Marta Bassino col 31, Lara Della Mea col 34, Marta Rossetti col 36, Roberta Midali col 53, Sophie Mathiou col 63 e Anita Gulli col 67 sulle 78 atlete al via.

10:15 - La startlist

La norvegese Kristin Lysdahl aprirà le danze sulla Levi Black, poi parata di stelle con Vlhova, Shiffrin e Holdener (ancora a caccia della prima vittoria in slalom). Liensberger partirà col pettorale numero 6 e Gisin chiude il primo gruppo di merito. Con il pettorale numero 11 occhio ad Andreja Slokar, attuale leader della classifica generale e vincitrice del parallelo di Lech la scorsa settimana.

10:10 - La Coppa del Mondo su Discovery+ e Eurosport

10:05 - Sta per iniziare la prima manche dello slalom femminile di Levi

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti a Levi, dove sta per iniziare il primo dei due slalom femminili previsti nel weekend. Saranno le uniche due gare di Coppa del Mondo di sci alpino del fine settimana.

