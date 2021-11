LA PRIMA MANCHE DELLO SLALOM FEMMINILE DI LEVI ON DEMAND

10:32 - Gisin dietro, ma non di molto

Molto bene Michelle Gisin, che strappa qualche centesimo a Shiffrin nel muro centrale. L'elvetica chiude la prima manche alle spalle della statunitense di 18 centesimi.

10:30 - Apre Shiffrin

Mikaela Shiffrin apre le danze con il tempo di 52.32. Un tracciato più veloce rispetto a ieri.

10:27 - Le azzurre per riscattarsi

Ieri è andata male alle azzurre, con Martina Peterlini unica in top-30. Oggi l'obiettivo è qualificarsi almeno in due in seconda manche. L'ordine di partenza delle italiane non è tanto diverso da quello di ieri: Peterlini col 27, Bassino col 31, Della Mea col 34, Rossetti col 36, Midali col 54, Mathiou col 62, Gulli col 67.

Peterlini unica italiana a punti: è 21a, rivivi la sua gara

10:24 - La startlist

Ad aprire lo slalom di oggi è Mikaela Shiffrin, poi le elvetiche Michelle Gisin e Wendy Holdener. Petra Vlhova parte col pettorale numero 7, l'ultima del gruppo delle "migliori", preceduta da Lena Duerr, ieri sul podio per la prima volta nello slalom.

10:20 - Ieri Vlhova, oggi...

Petra Vlhova mantiene ancora aperta la sua striscia di successi sul tracciato finlandese: con quello di ieri fanno 3 in due stagioni. L'unica che è sembrata in grado di impensierirla è stata Mikaela Shiffrin, che punta ad eguagliare il record di vittorie in una singola specialità (46, primato che appartiene al grande Stenmark).

Ancora Vlhova! Rivivi la sua gara, Shiffrin si inchina a Levi-1

10:15 - La Coppa del Mondo 2021/2022 in diretta su Discovery+ ed Eurosport

Lo slalom di Levi, come tutta la stagione di sci alpino, è visibile in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it riparte l'appuntamento con Poligono 360, la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022.

10:10 - Sta per iniziare Levi-2

Buongiorno amici di Eurosport, alle 10:30 si torna in pista sulla Levi Black per il secondo slalom femminile della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino.

