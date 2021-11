Terza renna consecutiva (questo è il premio di chi vince lo slalom sulla Levi Black) per Petra Vlhova, che fa colpo doppio nella Coppa del Mondo di sci alpino 2021/2022, tornando leader della classifica generale per la prima volta dopo aver alzato la sfera di cristallo. Il primo round di slalom femminile va alla slovacca, Shiffrin è costretta ad "incassare" il secondo posto così come era accaduto 364 giorni fa. Ora entrambe vantano quattro vittorie sulla pista finlandese, ma già domani è prevista la rivincita. E l'impressione è che arrivi l'ennesima doppietta.

La prima umana - a più di mezzo secondo - è Lena Duerr, che a 30 anni coglie il primo podio in carriera nello slalom rimontando dalla sesta posizione della prima manche. Scalzata dal podio la ex leader della generale Andreja Slokar, quarta (+1.12) ma soddisfatta per aver ottenuto il miglior piazzamento personale in questa specialità, dimostrando che il parallelo vinto la scorsa settimana non è stato un fuoco di paglia. Domani può andare a caccia del podio, quasi sfiorato dopo il terzo posto a metà gara.

Ad

Levi Vlhova in testa, poi Shiffrin e Slokar: gli highlights della 1^ manche 2 ORE FA

A breve il report completo...

Levi Feeling Vlhova con Levi: sua la 1^ manche, Shiffrin insegue 3 ORE FA