Petra Vlhova vince anche il secondo slalom della stagione sulla pista “Black” di Levi davanti all’acerrima rivale Mikaela Shiffrin, che si accontenta della piazza d’onore dopo aver rischiato di uscire nella seconda manche. Chiude il podio la sorprendente tedesca Lena Dürr, che fa il paio con il terzo posto di ieri, delude ancora la campionessa del mondo in carica Katharina Liensberger.

Peterlini in rimonta: l'azzura chiude sedicesima

Giornata piuttosto amara per i colori azzurri. Martina Peterlini è l’unica atleta che riesce a qualificarsi per la seconda manche, mentre le altre bucano la gara. Il sedicesimo posto della trentina è comunque un buon risultato personale, e la prestazione odierna è più convincente rispetto a quella di 24 ore fa. Per quanto riguarda il gruppo squadra serve lavorare a testa bassa ed inseguire punti preziosi al fine di abbassare il pettorale di partenza se si vuole ambire a qualcosa di meglio. La classe '97 ha commentato così ai microfoni della FISI la sua sedicesima piazza: "Mi spiace solamente che soprattutto sabato non ho capito tanto bene come affrontare i piani iniziali, dovevo fare qualcosa di diverso. Per il resto sono soddisfatta, soprattutto per il comportamento sul muro, dove ho fatto bene in tutte e quattro le manche, oggi poi ho fatto addirittura il miglior tempo in quel tratto. In generale c’è ancora tanto da migliorare, affrontiamo un passo alla volta con fiducia”.

