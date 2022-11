Mikaela Shiffrin si è aggiudicata anche successo numero 76 della sua clamorosa carriera, superando per 28 centesimi la svizzera Wendy Holdener che anche oggi ha mancato l’appuntamento con il successo davvero per un soffio. La statunitense, dopo aver chiuso al comando la prima discesa, ma senza rifilare distacchi amplissimi alle rivali, ha messo in atto una seconda manche davvero impeccabile, bruciando nel finale il tempo dell’elvetica, mentre completa il podio la solita Petra Vlhova, terza a 68 centesimi al termine di una prova non trascendentale per i suoi standard. si è aggiudicata anche il secondo slalom di Levi (Finlandia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023 , completando un fine settimana perfetto. Sulla “Levi Black” la sciatrice nativa del Colorado ha centrato il, superando per 28 centesimi la svizzerache anche oggi ha mancato l’appuntamento con il successo davvero per un soffio. La statunitense, dopo aver chiuso al comando la prima discesa, ma senza rifilare distacchi amplissimi alle rivali, ha messo in atto unabruciando nel finale il tempo dell’elvetica, mentre completa il podio la solita Petra Vlhova, terza a 68 centesimi al termine di una prova non trascendentale per i suoi standard.

Al termine della gara la fuoriclasse statunitense ha raccontato le sue sensazioni. “Oggi davvero non me l’aspettavo – ammette – anche dopo la prima manche non sapevo cosa sarebbe potuto succedere. C’era grande livellamento verso l’alto, tutte hanno gareggiato al massimo e diciamo che ho avuto anche un pizzico di fortuna”. Mikaela Shiffrin prosegue nel suo racconto di quanto avvenuto nel weekend lappone: “Devo ringraziare il mio team perchè stiamo lavorando davvero alla grande, anche assieme al team statunitense. Per questo weekend la preparazione è stata eccellente e sono davvero molto felice di questa doppia vittoria”.

