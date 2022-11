Finalmente ci siamo. Dopo aver perso per strada il gigante femminile di Sölden , le gare veloci di i paralleli di Lech a causa delle avverse condizioni meteo, latorna in scena. E lo fa da(Finlandia), dove le donne stapperanno la loro annata con due slalom speciali tra. Sarà subito grande sfida tra- vincitrice sulla "Levi Black" in quattro occasioni, 47 volte prima in uno slalom di Coppa del Mondo e campionessa uscente nella generale - e, imbattuta su queste nevi da quattro gare e campionessa olimpica a Pechino tra i. Proveranno ad insidiare le due super favorite, tra le altre, grossi calibri come Katharina Liensberger, Michelle Gisin, Wendy Holdener e Lena Dürr.