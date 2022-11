slalom bis di Levi, seconda prova della Coppa del Mondo 2022/23 di sci alpino femminile. Mikaela Shiffrin chiude al comando la prima manche, sciando in apparente controllo fino a dopo il muro e scatenandosi nel segmento conclusivo, dove nessuna riesce a replicare i suoi tempi. La statunitense, comunque, non fa il vuoto, visto che Lena Dürr (+0.07), Petra Vlhova (+0.10) e Wendy Holdener (+0.21) possono ampiamente giocarsi il successo. Classifica "piena" anche dopo le prime quattro, con Thea Louise Stjernesund (+0.35 col pettorale numero 20) e Sara Hector (+0.42) che confermano quanto di buono visto nella gara di sabato. Vincente in gara-1 , davanti a tutte a metà gara anche nello, seconda prova delladi sci alpino femminile.chiude al comando la prima manche, sciando in apparente controllo fino a dopo il muro e scatenandosi nel segmento conclusivo, dove nessuna riesce a replicare i suoi tempi. La statunitense, comunque, non fa il vuoto, visto che(+0.07),(+0.10) e(+0.21) possono ampiamente giocarsi il successo. Classifica "piena" anche dopo le prime quattro, con(+0.35 col pettorale numero 20) e(+0.42) che confermano quanto di buono visto nella gara di sabato.

Dopo aver gettato al vento una potenziale top 5 il giorno precedente, Zrinka Ljutic non si scompone e nonostante un muro deficitario si piazza settima a 73 centesimi. Che spettacolo, la croata classe 2004. Qualche passo in avanti per la campionessa del mondo Katharina Liensberger, pur ancora lontano dal suo meglio. L'austriaca chiude ottava a 81 centesimi da Shiffrin, appena davanti alla norvegese Maria Therese Tviberg (+0.82) e alla croata Leona Popovic (+0.88) che chiude la top 10. Appena fuori, ma sotto al secondo di ritardo la svizzera Michelle Gisin (+0.92) e la statunitense Paula Moltzan (+0.95). Fuori, tra le altre, Anna Swenn Larsson, seconda in gara-1. Capitolo Italia: Anita Gulli si qualifica col 28° tempo, Lara Della Mea viene beffata per una manciata di centesimi (31ª). Più lontane Vera Tschurtschenthaler e Marta Rossetti. Non completa la prima manche Lara Colturi. Si riparte alle 13:15!

