Può una vittoria di Mikaela Shiffrin in slalom non essere banale? In effetti sì e quella di nel primo slalom di Levi, gara inaugurale della Coppa del Mondo di sci alpino 2022/23 va considerata come tale. La statunitense vince gara-1 tra i rapid gates finlandesi, dove aveva sì già esultato quattro volte in passato, ma mai nelle ultime quattro edizioni. Il successo numero 48 nella specialità del cuore è anche il primo dopo i drammi di Pechino e due gare anonime di fine stagione, a marzo, dove aveva palesato insicurezze a cui non eravamo abituati. La fenomenale statunitense ritrova la sua proverbiale leggerezza e rimonta due posizioni nella seconda manche, vincendo davanti a una ritrovata Anna Swenn Larsson e alla sempre presente Petra Vlhova, costretta a chiudere la striscia di successi sulla "Levi Black".

Ad

La top 10 dello slalom

Levi Dürr ancora davanti a metà gara: sarà la volta buona? 3 ORE FA

1. M. SHIFFRIN (USA) 1:51.25 2. A. SWENN LARSSON (SWE) +0.16 3. P. VLHOVA (SVK) +0.20 4. L. DÜRR (GER) +0.75 5. W. HOLDENER (SUI) +0.79 6. A. BUCIK (SLO) +1.21 7. S. HECTOR (SWE) +1.32 8. T. L. STJERNESUND (NOR) +1.38 9. H. ARONSSON ELFMAN (SWE) +1.44 10. L. POPOVIC (CRO) +1.70

Ma Levi è anche il teatro di un'altra giornata di rimpianti per Lena Dürr. La tedesca vince (nettamente) la prima manche per il quarto slalom consecutivo, Olimpiadi comprese, ma ancora una volta si scioglie sul più bello. Quarta, dopo il secondo posto di Méribel, il quinto di Åre e il quarto proprio di Pechino. La sua continuità di piazzamenti è da rimarcare, così come le occasioni perse per ottenere il primo successo in carriera (che cominciano ad essere tante). Gara in crescita anche per Wendy Holdener, quinta, mentre la "gemella" Michelle Gisin era uscita nel corso della prima discesa. La Svezia completa un'ottima prova di squadra piazzando anche l'indemoniata Sara Hector al settimo posto e la giovane (2002) Hanna Aronsson Elfman al nono. Buona gara anche di Ana Bucik, ormai una costante nelle prime sette-otto posizioni della classifica finale: il primo podio non è un miraggio, anche se oggi è distante oltre un secondo. La campionessa del mondo e argento olimpico Katharina Liensberger dà segnali di vita nella seconda manche e risale fino all'11° posto. Rimpianti per Zrinka Ljutic, che esce quando volava con circa mezzo secondo di margine su Hector e con una top 5 nel mirino. Arriverà.

Seguono aggiornamenti...

CHI VINCE LA COPPA DEL MONDO FEMMINILE? Mikaela Shiffrin Federica Brignone Petra Vlhova Sofia Goggia Lara Gut-Behrami Michelle Gisin Wendy Holdener Marta Bassino Ragnhild Mowinckel Corinne Suter

Rivivi la seconda manche di Levi

Premium Sci alpino Levi | Slalom donne (2a manche) 01:32:06 Replica

Levi Brava Gulli! L'azzurra si qualifica con margine alla seconda manche 3 ORE FA