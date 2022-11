Coppa del Mondo femminile di sci alpino è cominciata col graffio della regina. Mikaela Shiffrin sulle nevi di Levi, battendo Anna Swenn Larsson e la grande rivale Petra Vlhova. La pista finlandese propone subito la rivincita, con un'altra prova tra i rapid gates in scena sulla "Levi Black". Prima manche alle 10:15, seconda alle 13:15. Le italiane al via sono sempre quattro: Lara Della Mea, Marta Rossetti, Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler. Riusciranno le azzurre a marcare punti dopo lo zero della prima gara? Le atlete al via sono 75. Laè cominciata col graffio della regina. ha vinto il primo slalom sulle nevi di, battendoe la grande rivale. La pista finlandese propone subito la rivincita, con un'altra prova tra i rapid gates in scena sulla "Levi Black". Prima manche alle, seconda alle. Le italiane al via sono sempre quattro:. Riusciranno le azzurre a marcare punti dopo lo zero della prima gara? Le atlete al via sono 75.

10:23 - Swenn Larsson fuori!

Anna Swenn Larsson stava volando, con 16 centesimi di vantaggio su Shiffrin prima del muro. Ma la svedese si inclina sul tratto ripido ed esce di scena. Che peccato! Fuori la seconda di sabato.

10:21 - Liensberger ancora opaca

Katharina Liensberger non è brillante e come in gara-1 fa fatica. L'austriaca perde terreno già prima del muro, si difende nel tratto più ripido e concede qualcosa ancora in fondo. 87 centesimi il suo ritardo dalla leader.

10:20 - Bucik si salva

Ana Bucik paga 1.17 da Shiffrin sul traguardo, andando in difficoltà nella seconda parte di gara. Anche un gran numero per la slovena, che si salva a fine muro.

10:18 - Shiffrin in controllo

Mikaela Shiffrin scia in apprente controllo e va al comando con 21 centesimi su Holdener, vantaggio guadagnato tutto nella parte finale. Prima era stata gara alla pari.

10:16 - Holdener senza errori

Wendy Holdener chiude in 57:07, senza commettere grossi errori. Tempo più alto rispetto a gara-1, tracciato che è cambiato un po', molto dinamico.

10:15 - Si parte!

10:11 - Tracciatura canadese

La prima manche è stata disegnata da Pierre-Luc Dumoulin, tecnico del Canada. La seconda sarà preparata da Per Jonsson, allenatore dellea Svezia.

10:07 - Gisin attesa al riscatto

Michelle Gisin era partita col pettorale numero 3 in gara-1 ma era uscita già nella prima manche. Oggi ci si aspetta un riscatto dalla svizzera, che ha i numeri per inserirsi nelle primissime posizioni. Partirà, però, nel secondo sottogruppo, col pettorale numero 10.

10:02 - Ci riprova anche Dürr

Lena Dürr ha vinto la prima manche in gara-1, cosa successa anche nei precedenti tre slalom tra Coppa del Mondo e Olimpiadi. Ma la tedesca si è sempre sciolta sul più bello e non ha ancora trovato la prima vittoria. Ci riuscirà oggi?

10:00 - I numeri di Shiffrin

La vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo è partita alla grande, tornando alla vittoria in slalom dopo tre gare addirittura senza podi (un'eternità per lei). Shiffrin ha ottenuto in gara-1 a Levi la sua vittoria numero 75, il 121° podio tra tutte le discipline e il 67° in slalom in Coppa del Mondo. Ha eguagliato il grande Alberto Tomba vincendo almeno uno slalom per undici stagioni consecutive. Numeri da fuoriclasse assoluta.

9:57 - Curiosità per Lara Colturi

Lara Colturi è stata una delle atlete più chiacchierate in estate, vista è stata una delle atlete più chiacchierate in estate, vista la decisione di gareggiare sotto la bandiera dell'Albania e per il potenziale da fuoriclasse che sembra avere a disposizione. La neo sedicenne ha sfiorata la qualifica in gara-1, riuscirà a superare il taglio questa volta? Parte con il pettorale 54.

9:55 - Le italiane

Nel primo slalom, l'unica italiana a qualificarsi è stata Anita Gulli, che però ha sbagliato nella seconda manche e non ha marcato punti. Questi i pettorali delle quattro azzurre al via: 40 Lara Della Mea, 41 Vera Tschurtschenthaler, 48 Anita Gulli, 49 Marta Rossetti.

9:50 - I pettorali delle big

Come da tradizione, in slalom partono per prime le migliori interpreti dello slalom. Questo il sorteggio dei pettorali del primo sottogruppo: 1 Wendy Holdener, 2 Mikaela Shiffrin, 3 Ana Bucik, 4 Katharina Liensberger, 5 Anna Swenn Larsson, 6 Lena Dürr, 7 Petra Vlhova.

