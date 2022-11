Mikalela Shiffrin e Petra Vlhova. Torna finalmente la Coppa del Mondo! Dopo la cancellazione del gigante femminile di Sölden , delle prove di velocità maschili e femminili di Cervinia e del parallelo di Lech, avevamo nostalgia dello sci, la ma ora per fortuna si riparte con un weekend interamente dedicato ai pali stretti. Saranno due infatti gli slalom femminili in programma a Levi ed è subito sfida tra

9:50 - Subito sfida Shiffrin-Vlhova, azzurre indietro

Il livello dello slalom femminile è cresciuto e sono tante le contendenti, ma i fari sono puntati sui pettorali 5 e 6, rispettivamente di Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin. Sono molto indietro invece le italiane: con Della Mea col 39, Tschurtschenthaler col 40 e poi più indietro ancora Gulli col 47 e Rossetti col 48.

Dove seguire la Coppa del Mondo di sci alpino in TV e streaming

Tutto il meglio della stagione dello sci alpino 2022/23 verrà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e 2, Eurosport Player e Discovery+ (). Le gare maschili saranno commentate da Zoran Filičić e Silvano Varettoni, mentre le gare femminili saranno commentate da Gianmario Bonzi, Daniela Merighetti e Camilla Alfieri. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211) avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Inoltre, potrete trovare gli highlights, le dirette scritte, i momenti salienti delle gare, news, approfondimenti sul nostro sito Eurosport.it. Potrete rivivere tutti i momenti più spettacolari anche sui nostri social Fabeook, Instagram, Twitter e TikTok.

9:45 - Finalmente tra poco si riparte

La Coppa del Mondo di sci sta per tornare. Noi ne siamo felici, perché il solo gigante maschile di Sölden ci aveva lasciato con l'acquolina in bocca. È stato un po' come assaggiare l'antipasto di una buona cena e poi dover andare via di fretta.

