Segui lo slalom on demand

Premium Sci alpino Lienz | Slalom donne (1a manche) 09:50-11:35 Live

Ad

10:08 - Swenn Larsson cede in fondo

Lienz Brunner cade e si fa mezzo muro schiena a terra 19 ORE FA

Anche Anna Swenn Larsson perde tanto nel finale e chiude quarta a 84 centesimi. Fino all'ultimo muro era lì con Vlhova.

10:06 - Vlhova brucia Gisin

Petra Vlhova va al comando, ma con solo 8 centesimi su Gisin! La slovacca è sempre davanti, ma anche lei perde qualcosa dalla svizzera nella seconda parte. Gara aperta a questo punto!

10:04 - Duerr in ritardo

Incredibile quanto perde in fondo Lena Duerr! La tedesca paga ben 1.12 da Gisin, che nella parte finale ha decisamente interpretato bene il tracciato. Duerr si è un po' addormentata.

10:03 - Liensberger seconda

Katharina Liensberger, anche lei non al meglio, è in luce verde in tutti gli intermedi, ma in fondo cede e paga 19 centesimi da Gisin sul traguardo.

10:01 - Gisin senza errori

Michelle Gisin chiude in 51.61 ed è contenta. Nessun errore, perde solo la linea ideale in un tratto ma recupera bene. Vediamo quanta sarà stata veloce.

9:56 - Le prime sette della startlist

Questo è il primo gruppo di merito della gara odierna: 1 Michelle Gisin, 2 Katharina Liensberger, 3 Lena Duerr, 4 Petra Vlhova, 5 Anna Swenn Larsson, 6 Martina Dubovska, 7 Wendy Holdener. Le atlete al via sono 68. In stagione, a parte le solite due note, solo Lena Duerr (due volte) e Wendy Holdener sono salite sul podio in slalom. Oggi c'è più spazio là in alto.

9:50 - Sei azzurre, nessuna nelle 30

Federica Brignone, 34 Lara Della Mea, 36 Marta Rossetti, 58 Sophie Mathiou, 59 Vera Tschurtschenthaler, 63 Anita Gulli. Purtroppo manca Martina Peterlini, la migliore delle azzurre in stagione, Sono sei le italiane iscritte a questo slalom. Questi i pettorali: 31, 34, 36, 58, 59, 63. Purtroppo manca Martina Peterlini, la migliore delle azzurre in stagione, infortunatasi al crociato.

9:42 - Quarto slalom stagionale, manca Shiffrin

Petra Vlhova ha vinto i primi due a Levi, mentre Mikaela Shiffrin si è imposta nella sua KIllington. La statunitense, però, è assente forzata A Lienz va in scena il quarto slalom femminile della Coppa del Mondo 2021/22.ha vinto i primi due a Levi, mentresi è imposta nella sua KIllington. La statunitense, però, è assente forzata dopo la positività al Covid-19

A Killington è sempre Shiffrin: vince lo slalom per la 5a volta

9:35 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

Le gare Lienz e Bormio, così come l'intera stagione di sci alpino, sono visibili in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it riparte l'appuntamento con Poligono 360 , la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022.

9:32 - Slalom a Lienz, Super G a Bormio

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti a nuova giornata insieme per la Coppa del Mondo di sci alpino! Sulle nevi di Lienz c'è lo slalom femminile (manche alle 10 alle 13), mentre gli uomini sono impegnati a Bormio con il primo dei due Super G (alle 11.30).

Le lacrime di Shiffrin: la prima vittoria dalla morte del padre

Lienz Worley stavolta si conferma, torna a vincere quasi un anno dopo 20 ORE FA