Federica Brignone ha concluso al 16° posto ha concluso al 16° posto lo slalom di Lienz , prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Dopo una buona prima manche, conclusa in dodicesima posizione, l’azzurra è scivolata indietro nella seconda metà di gara e ha perso quattro piazze. Si tratta comunque di un riscontro confortante in una specialità non particolarmente congeniale alla valdostana, ieri quarta in rimonta nel gigante sempre sulle nevi austriache.

Brignone unica azzurra a punti, 16^: rivedi la seconda manche

Brignone ha analizzato la sua prestazione attraverso i canali federali: “Peccato per la seconda manche, perché ero partita bene ma purtroppo nella parte centrale, veramente dritta, bisognava avere delle attitudini da slalomista che a me mancano. Dopo Killington ho fatto solo tre prove a Val d’Isère, quindi mi spiace perché oggi era una bella occasione. Ho fatto delle belle prove, delle belle curve, ero veramente vicina alle prime dieci e potevo aspirare alla mia prima top ten in specialità“. La nostra portacolori ha poi concluso: “Sono comunque molto contenta: ho fatto due manche solide, sono partita provandoci, sciando bene. Sono soddisfatta, mi sono divertita e son contenta di essere rimasta qui. Ripartiremo da Maribor, con prima qualche allenamento di gigante e slalom, rimarremo in giro fino alle Olimpiadi. Sarà un mese importante ed impegnativo per me, speriamo di andare in crescendo”.

