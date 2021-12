Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo Lienz 2021/2022: Federica Brignone rimonta ed è quarta in gigante

LIENZ - Federica Brignone riscatta alla grande una prima metà di gara opaca con il miglior crono della seconda manche e una scalata di otto posizioni che le fa sfiorare il primo podio della stagione in gigante. Quarto posto per la 31enne valdostana, miglior piazzamento stagionale in questa specialità e la più veloce delle azzurre.

