Worley le mette tutte in fila, è di nuovo in testa a metà gara

Italia in penombra sul tracciato disegnato da Daniele Simoncelli, pur col record stagionale di qualificate alla seconda manche. La migliore è ancora, ottava a 82 centesimi e in grado di danzare alla sua maniera solamente a tratti. Il podio, per lei, è lontano poco più di mezzo secondo. Fatica di più, che chiude 12esima a 1.12 dalla testa.è troppo diretta sul palo e si piazza 22esima a 1.58 mentre è ancora più indietro(28esima). Meglio di entrambe fa, che nonostante qualche brivido strappa un ottimo 20esimo posto. Fuori dalle 30causa Covid-19,è lì guardinga, quarta a 41 centesimi. Dietro alla slovacca ci sono(+0.45),(+0.54),(+0.61) e a chiudere la top 10 la rampante(+0.84) e(+0.89). Appuntamento alle 13 per la seconda manche, dove potrebbe esserci spazio per rimontare posizioni.