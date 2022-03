Finisce con parole durissime la stagione di. Il gigantista azzurro, reduce da una gara deludente nell’ultimo gigante di stagione a Meribel , ai microfoni dinon si risparmia le polemiche nei confronti della FISI, in cui il presidente Roda è a fine mandato e nella quale, a quanto pare, non è stato fatto ancora alcun tipo di pianificazione in vista della prossima stagione.