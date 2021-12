Sci Alpino

Madonna di Campiglio - Vinatzer fa un numero per restare dentro, ma c'è!

Sci alpino - Rischio incredibile per Alex Vinatzer, che resta dentro il tracciato con un vero miracolo e arriva al traguardo con 92 centesimi di ritardo nella prima manche, ma ancora in lotta per il podio.

00:01:43, un' ora fa