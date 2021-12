Alex Vinatzer si è reso protagonista di un ottimo slalom a Madonna di Campiglio, dove è andata in scena una prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’italiano ha sciato particolarmente bene nella seconda manche, dopo una prima parte di gara non così brillante, e ha concluso in quarta posizione, ad appena 26 centesimi dal vincitore ( , dove è andata in scena una prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’italiano ha sciato particolarmente bene nella seconda manche, dopo una prima parte di gara non così brillante, e ha, ad appena 26 centesimi dal vincitore ( il norvegese Sebastian Foss-Solevaag ) e a 15 centesimi dal terzo gradino del podio occupato dallo svedese Kristoffer Jakobsen.

Ad

Il nostro portacolori era giunto al traguardo della mitica pista 3Tre con grandissimo entusiasmo, urlando in maniera dirompente visto che aveva sei decimi di vantaggio sul norvegese Timon Haugan ed era decisamente convinto di poter ottenere un risultato di spicco, ma purtroppo tre avversari scesi subito dopo di lui lo hanno sopravanzato ed è rimasto giù dal podio per un’inezia.

Madonna di Campiglio Foss-Solevaag si prende la vittoria sulla 3tre UN' ORA FA

Si tratta comunque di una prestazione di spessore da parte di Alex Vinatzer, il quale ha riscattato la caduta all’ultima porta dello slalom di Val d’Isere di una decina di giorni fa, proprio quando era a un passo dal podio (e magari anche dalla vittoria). L’azzurro ha rilasciato le sue prime impressioni ai microfoni della Rai:

Mi sono gasato un po’ troppo presto, mi sono visto avanti di sei decimi ed ero sicuro che fosse podio, poi dopo mi hanno superato.

L’altoatesino ha proseguito: “Ho reagito dopo prima manche brutta, mi fa piacere, ho fatto bene sul muro. L’ultima porta era insidiosa, è un attimo, si è visto con me (in Val d’Isere, n.d.r.) e oggi con Noel. Ho fatto due belle gare, la sciata c’è, nonostante una prima manche un po’ bruttina: sono fiducioso per un bel gennaio. Adesso facciamo Natale, ci alleniamo per Zagabria, facciamo tutto gennaio e poi pensiamo al resto (le Olimpiadi a febbraio, n.d.r.)“.

Vinatzer "vede" il podio: è quarto a Madonna di Campiglio

Madonna di Campiglio Noel dominante ma esce all'ultima porta, vince Foss-Solevaag! 2 ORE FA