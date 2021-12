La prima manche del gigante femminile on demand

17:52 - Noel impeccabile!

Sci Alpino Sci, da gennaio assicurazione obbligatoria e casco: cosa cambia UN' ORA FA

Irraggiungibile Clement Noel, che già a metà tracciato rifilava sei decimi a tutti quanti. Nel finale si difende da Foss-Solevaag, col francese che è in testa di mezzo secondo. Un vantaggio consistente, vista la brevità della pista

17:50 - Kristoffersen indietro

Partito male, si rifà sul cambio di pendenza, poi torna a pagare un sacco di decimi. Kristoffersen chiude lontano 8 decimi da Foss-Solevaag

17:49 - Eccezionale Foss-Solevaag

Un'incertezza all'ingresso sul ripido, ma Sebastian Foss-Solevaag danza rapidissimo tra i pali stretti soprattutto nel finale, chiudendo davanti a Pinturault di 27 centesimi.

17:46 - Pinturault al traguardo

46.53 è il primo crono di riferimento fatto segnare da Alexis Pinturault, che oggi deve approfittare dell'assenza di Odermatt in slalom per racimolare punti.

17:42 - Startlist della prima manche

Alexis Pinturault scende per primo sul Canalone Miramonti, poi l'elvetico Zenhaeusern e i norvegesi Foss-Solevaag e Kristoffersen prima di vedere il pettorale rosso Clement Noel. Gli austriaci Marco Schwarz e Manuel Feller chiudono il primo gruppo di merito. Primo azzurro in gara come detto Alex Vinatzer col 14, non fortunatissimo col sorteggio, ma la pista dovrebbe tenere.

17:39 - Gli azzurri in gara

Dopo aver sfatato il tabù del podio in gigante con Luca De Aliprandini, chissà che non torni la vittoria tra i pali stretti, magari proprio in casa. Alex Vinatzer c'è arrivato molto vicino nel primo appuntamento della stagione in slalom, mentre oggi parte col pettorale numero 14. Gli altri italiani in gara: 19 Manfred Moelgg, 25 Stefano Gross, 26 Giuliano Razzoli, 32 Simon Maurberger, 37 Tommaso Sala, 66 Tommaso Saccardi.

17:34 - I precedenti sulla 3Tre

Le ultime sei edizioni sulla 3Tre hanno sorriso a due atleti qui presenti oggi (oltre ad Hirscher nel 2017). Henrik Kristoffersen ha vinto in tre occasioni (2015, 2016 e 2020), Daniel Yule ha trionfato due volte di fila nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020. L'ultima vittoria di un italiano a Madonna di Campiglio risale al 2005 con Giorgio Rocca, mentre l'ultimo podio è stato conquistato l'anno scorso da Vinatzer (terzo), che oggi rappresenta la più valida speranza azzurra.

17:30 - Sta per iniziare lo slalom maschile

Bentrovati amici di Eurosport! Dopo il podio di Marta Bassino nel gigante femminile di Courchevel, ci spostiamo a Madonna di Campiglio per seguire il tradizionale slalom maschile in notturna sulla 3Tre.

13:54 - Trionfa Hector, Bassino sul podio

Sara Hector domina sia la prima che la seconda manche. Fortissima la svedese a Courchevel, che torna al successo davanti a Shiffrin e Bassino. Primo podio per le azzurre nel gigante femminile con l'unica rimasta in piedi fino al traguardo.

13:52 - Podio per Bassino!

Troppo lenta Tessa Worley per mantenere il piazzamento d'onore della prima manche. La francese si accoda a Shiffrin e pure a Marta Bassino, che sale sul podio per la prima volta in stagione!

13:50 - Shiffrin davanti ma...

Troppo forte Mikaela Shiffrin per la Bassino. La statunitense accumula ulteriormente vantaggio ma non realizza la manche spaziale a cui ci ha abituati. Possibile che Worley ed Hector riescono a starle davanti

13:48 - Bassino davanti!!

Ce la fa Marta Bassino! Finalmente un lampo di luce per l'Italia in questi due giorni. L'azzurra stacca Petra Vlhova di 64 centesimi e ora dà assalto al podio!

13:46 - Vlhova si difende

All'attacco anche oggi Petra Vlhova, che cerca il podio in rimonta sfiorato ieri. La slovacca si porta in testa per 12 centesimi, lasciando qualcosa rispetto alla prima manche.

13:44 - Gisin tramortita

Stanchissima al traguardo Michelle Gisin, scivola in quinta posizione a quasi mezzo secondo da Gasienica-Daniel, che mal che vada eguaglia il piazzamento del giorno precedente

13:41 - Brignone out

Sembrava essersi sbloccata nel tratto iniziale, invece sul secondo muro Federica Brignone infila una serie di errori che la buttano fuori. Resta in gara solo Bassino.

13:36 - Gasienica-Daniel si conferma in top-10

Bravissima la polacca Maryna Gasienica-Daniel, che dopo il sesto posto di ieri si conferma sicuramente tra le migliori dieci restando davanti a Mowinckel, guadagnando pure un decimo sulla norvegese nella seconda manche.

13:34 - Hrovat cade

Anche Meta Hrovat stava volando sul primo muro, poi però finisce a terra. Giornata no per le slovene.

13:33 - Mowinckel nuova leader

Ora tutte mantengono la posizione. Anche Ragnhild Mowinckel, sette centesimi davanti a Brunner.

13:31 - Brunner torna all'altezza

Stephanie Brunner farebbe ancora meglio di Truppe se non fosse stato per un errore sul muro che l'ha portata sotto al palo in un paio di porte. L'austriaca lascia lì qualche decimo sul finale e resta davanti alla connazionale di mezzo secondo.

13:29 - Truppe le cancella tutte

Manche brillante di una Katharina Truppe che finora abbiamo visto a corrente alternata. Stavolta l'austriaca vola dal secondo muro in giù: 90 centesimi meglio di Camille Rast.

13:27 - Ci pensa Rast!

Camille Rast arresta per un attimo la rimonta furiosa di Paula Moltzan. L'elvetica si difende e sfrutta tutto il vantaggio che aveva al cancelletto di partenza (quasi un secondo e mezzo) fino all'ultimo centesimo. Rast si porta in testa per 0"06.

13:25 - Anche Holdener dietro

Perde altre tre posizioni rispetto alla prima manche Wendy Holdener, sempre in luce verde fino all'ultimo settore, dove paga 18 centesimi da Moltzan.

13:17 - Moltzan e Holtmann, rimonte da doppia cifra

Paula Moltzan si è già messa dietro dieci atlete, facendo la differenza nel tratto centrale, settore in cui nessuna riesce a perdere meno di tre decimi. La norvegese Holtmann si è accodata sulla scia della statunitense ad 8 centesimi di distacco, guadagnando già oltre dieci posizioni.

13:09 - Bucik out

Ana Bucik stava recuperando il tempo perso su Moltzan, ma perde il controllo degli sci sull'ultimo dosso. Gran rammarico per la slovena.

13:04 - Moltzan passa in testa

Anche oggi Paula Moltzan mantiene la posizione della prima manche portandosi provvisoriamente in testa con un vantaggio di soli 8 centesimi da Holtmann.

13:01 - Holtmann all'arrivo

Spigola sul finale Mina Fuerst Holtmann, che è la prima scesa di questa seconda manche. Tempo parziale più basso della run precedente. Tracciato della seconda manche disegnato dall'italiano Paolo De Florian.

12:54 - Ordine di partenza della seconda manche

Ad aprire le danze nella seconda manche Mina Fuerst Holtmann (ieri era nelle posizioni alte dopo la prima manche), poi a ritroso con Estelle Alphand, Paula Moltzan e l'altra norvegese Maria Therese Tviberg. Soltando due azzurre in seconda manche, Federica Brignone (che partirà per ventiquattresima) e Marta Bassino (quart'ultima al cancelletto).

12:50 - Tutto pronto per la seconda manche

Tra 10 minuti si riparte per la seconda manche del gigante femminile. Gara ancora aperta a metà gara, con Sara Hector in testa per 11 centesimi su Tessa Worley e 34 su Mikaela Shiffrin. In quarta posizione c'è Marta Bassino a 39 centesimi, pronta a dare l'assalto al podio. Settima Brignone a poco meno di un secondo.

10:38 - Tutto invariato nelle prime posizioni

Non cambia nulla nella parte alta della classifica. Sara Hector è al comando nella prima manche per 11 centesimi su Tessa Worley e 34 su Mikaela Shiffrin. Alle spalle della statunitense c'è Marta Bassino (+0.39), quarta e quindi ancora in corsa per il podio. Settima l'altra azzurra arrivata al traguardo, Federica Brignone, che paga un passivo di quasi un secondo.

10:31 - Anche Curtoni out

Elena Curtoni si stende sul muro e non riesce a rialzarsi in tempo per rimanere in pista. È la seconda azzurra ritirata in questa prima metà di gara dopo Sofia Goggia.

10:30 - Holdener lentissima

Manche lentissima di Wendy Holdener, che termina lontana oltre due secondi e mezzo dalla leader Sara Hector.

10:24 - Siebenhofer alle spalle di Brignone

Ramona Siebenhofer è la prima oltre alle migliori sette a viaggiare molto vicina ai tempi di Hector nella prima parte del tracciato. Poi l'austriaca punta a gestirsi ed arrivare al traguardo ottava, a +1.10 dalla leader. Restano in quarta posizione Marta Bassino e in settima Federica Brignone.

10:18 - A terra Goggia

Secondo ritiro in gigante in due giorni per Sofia Goggia. Peccato perché la 29enne bergamasca ha dimostrato di sciare più che discretamente in questa specialità tra la prima manche di ieri e gli sprazzi di quello che si è visto tra la seconda manche di ieri e la prima di oggi.

10:15 - Brunner e Gasienica-Daniel sopra al secondo

Ci sono già diversi segni importanti sulla pista, motivo per cui tutte faticano nonostante una tracciatura più regolare. Maryna Gasienica-Daniel e Stephanie Brunner pagano oltre un secondo da Hector. Nina O'Brien invece è la prima ritirata.

10:11 - Ora è Hector la più veloce!

Sara Hector adora il gigante di Courchevel e si vede. La svedese resta al comando dal primo all'ultimo intermedio diventando la nuova leader provvisoria, ma il distacco da Worley è molto contenuto: 11 centesimi.

10:10 - Brignone indietro

Federica Brignone fa segnare il tempo più alto finora, ad otto decimi netti di ritardo dalla leader Tessa Worley. L'azzurra non riesce ancora a sciogliersi.

10:08 - Shiffrin dietro, che sorpresa!

Incredibile ma vero, Mikaela Shiffrin non è al comando in gigante! Era successo soltanto a Killington (gara poi cancellata). La statunitense commette qualche piccolo errore, probabilmente dovuto ai tanti segni sulla pista, e termina seconda alle spalle di Worley per 23 centesimi.

10:07 - Gisin in ritardo

Più arretrata Michelle Gisin. L'elvetica è parsa fuori dalla linea ideale in alcuni punti, pagando 70 centesimi da Worley. Fuori dal podio per la prima volta in questi due giorni.

10:04 - Worley passa in testa

Nettamente meglio Tessa Worley, che davanti al proprio pubblico taglia il traguardo in luce verde di 28 centesimi. Bassino scende così in seconda posizione provvisoria.

10:03 - Bassino davanti!

Finalmente Marta Bassino al traguardo dopo la prima manche, ma soprattutto davanti a Petra Vlhova di 20 centesimi. Senza sbavature l'azzurra, anche se l'impressione è che abbia voluto contenersi per evitare di uscire di pista.

10:01 - Vlhova al traguardo

Anche oggi Petra Vlhova è stata la prima a scendere. 1:07.30 è il tempo della slovacca. Da segnalare una piccola rotazione all'ingresso del muro. Ora tocca a Marta Bassino

9:56 - La startlist

Subito Vlhova e Bassino al cancelletto di partenza del gigante bis. Poi Worley (3), Michelle Gisin, Mikaela Shiffrin, Federica Brignone e Sara Hector (7, tornata nel gruppo delle migliori dopo il podio di ieri).

Le altre azzurre: 11 Goggia, 17 Curtoni, 42 Pichler, 45 Melesi, 55 Insam, 58 Ghisalberti.

9:50 - Azzurre costrette ad una svolta

Giornata avara di soddisfazioni per l'Italia ieri nel gigante femminile. Federica Brignone ha commesso un errore mentre era in piena lotta per il podio scivolando in 7^ posizione, unica azzurra a punti insieme ad Elena Curtoni (solo 27^). Marta Bassino è caduta in prima manche, Goggia out nella seconda. Oggi arriva una nuova opportunità, ma serve il riscatto. Ricordiamo che qui sia Brignone che Bassino hanno vinto due anni fa.

9:44 - Chi fermerà il dominio di Mikaela?

Con la vittoria di ieri Mikaela Shiffrin si è iscritta per la quarta volta nell'albo d'oro del gigante di Courchevel, tornando in testa alla classifica generale a discapito di Sofia Goggia. La statunitense ieri è parsa di un altro pianeta rispetto alle altre, e ora punta ad eguagliare il suo record di vittorie nella stessa località e specialità: in caso di vittoria calerebbe il pokerissimo così come fatto circa un mese fa a Killington nello slalom.

Difficile trovare qualcuna capace di fermarla tra i pali stretti, ieri soltanto Sara Hector ha fatto meglio nella seconda manche, ma va tenuto in considerazione che la svedese era costretta ad andare all'attacco, mentre Shiffrin ha potuto gestire un vantaggio cospicuo.

9:39 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

Le gare tecniche di Courchevel e Madonna di Campiglio, così come l'intera stagione di sci alpino, sono visibili in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it riparte l'appuntamento con Poligono 360 , la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022.

9:36 - A breve la prima manche di gigante femminile

Buongiorno a tutti amici di Eurosport e benvenuti! Ultima giornata di Coppa del Mondo di sci alpino prima del Natale: alle 10:00 via alla prima manche del gigante femminile bis di Courchevel (seconda manche alle 13:00), mentre alle 17:45 ci spostiamo sulla 3Tre di Madonna di Campiglio per il tradizionale slalom maschile in notturna (seconda manche alle 20:45).