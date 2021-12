Clement Noel ha già scavato un solco nella prima manche dello slalom maschile di Madonna di Campiglio, segno di quanto il francese sia così superiore rispetto agli altri in questa specialità. Prova perfetta del 24enne transalpino, che stacca di oltre mezzo secondo Sebastian Foss-Solevaag, capace di fare la differenza sul finale, e Kristoffer Jakobsen. Nonostante una prova non brillante Alex Vinatzer è ancora in lizza per le posizioni di rilievo, sesto e sotto al secondo di ritardo. Buona prova nel complesso per l'Italia, con quattro azzurri tra i migliori 20.

Noel vola sulla 3tre, primo dopo la prima manche

Noel riparte da dove aveva lasciato nella gara precedente: col pettorale rosso addosso il 24enne francese realizza la manche quasi perfetta, seconda solo a Sebastian Foss-Solevaag nel finale. Il norvegese nelle ultime porte ha rischiato a tutta mollando completamente gli sci e, con una velocità fuori dal comune, ha fatto la differenza su tutti gli altri conquistando quei centesimi che sono bastati per piazzarsi saldamente in seconda posizione. Virtualmente in top-3 anche Kristoffer Jakobsen, che ci ha preso gusto dopo il primo podio in carriera in Val d'Isere, e ora si trova davanti alla prova del nove: essere costante in entrambe le manche. Sulla 3Tre di Madonna di Campiglio, secondo appuntamento di slalom speciale in Coppa del Mondo : col pettorale rosso addosso il 24enne francese realizza la manche quasi perfetta, seconda solo anel finale. Il norvegese nelle ultime porte ha rischiato a tutta mollando completamente gli sci e, con una velocità fuori dal comune, ha fatto la differenza su tutti gli altri conquistando quei centesimi che sono bastati per piazzarsi saldamente in seconda posizione. Virtualmente in top-3 anche Kristoffer Jakobsen, che ci ha preso gusto dopo il primo podio in carriera in Val d'Isere, e ora si trova davanti alla prova del nove: essere costante in entrambe le manche.

Si conferma ad alti livelli anche il britannico Dave Ryding, quarto ad un soffio dalla zona podio e con pochi centesimi di vantaggio su Alexis Pinturault. Il vincitore della Coppa del Mondo generale fa da "apripista" e riscatta la terribile prestazione di dieci giorni prima in slalom, distante meno di tre decimi da Foss-Solevaag. È lì per il podio anche il migliore degli azzurri, Alex Vinatzer, nonostante una manche sporca e un salvataggio incredibile agli ultimi pali. È sesto, ma ha rischiato di compiere un altro patatrac.

Vinatzer fa un numero per restare dentro, ma c'è!

Vinatzer può partire con un buon vantaggio al cancelletto sulla settima posizione occupata da Henrik Kristoffersen, che qui l'anno scorso è stato capace di una fenomenale rimonta e non va assolutamente sottovalutato, nonostante il ritardo di 1"34 dal leader. Due sorprese in top-10, Luca Aerni (8°) e il bulgaro Albert Popov (9° a +1.45), ma sono tantissimi gli atleti condensati attorno al secondo e mezzo. Tra questi anche ben tre azzurri, uno dietro l'altro: si tratta di Tommaso Sala, Simon Maurberger e Giuliano Razzoli, che occupano dalla 15^ alla 17^ casella tra 1"67 e 1"71 di ritardo da Noel, ma meno di due decimi li separano dalla decima posizione virtuale.

Buoni segnali quindi in casa Italia, con quattro italiani nei primi 20 che possono combattere per qualcosa di più. Peccato solo per le esclusioni di Manfred Moelgg e Stefano Gross, rispettivamente 33° e 35°. I due veterani subiscono i tanti inserimenti dei pettorali alti per merito di una pista rimasta in condizioni eccellenti fino alla fine.

Rocca filma l'apripista sulla 3tre

