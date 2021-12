Dejavù incredibile a Madonna di Campiglio per il secondo slalom maschile della stagione di Coppa del Mondo 2021/2022. Come Vinatzer aveva lasciato il podio a Val d'Isere cadendo davanti all'ultimo palo, dieci giorni dopo accade una scena ancora più clamorosa! Il malcapitato di turno è Clement Noel, dominatore sia della prima sia della seconda manche, salvo infrangere il sogno della doppietta in slalom scivolando ad un passo dal traguardo. La vittoria va così ad un Sebastian Foss-Solevaag incredulo, che precede Pinturault e Jakobsen, ancora sul podio. Per Alex Vinatzer un ottimo quarto posto.

Vinatzer "vede" il podio: è quarto a Madonna di Campiglio

Il "drama" si concentra negli ultimi istanti della 3Tre, la storica gara del circuito maggiore nella famosa località del Trentino-Alto Adige. Alex Vinatzer tira fuori un'ottima manche nonostante una grattata sul ripido, ma Alexis Pinturault fa ancora meglio, assicurandosi il podio grazie all'inforcata di Dave Ryding e a Kristoffer Jakobsen che finisce alle spalle di un solo centesimo. Il vincitore dell'ultima Coppa del Mondo posa una pietra sopra alla parentesi nera nei giganti di Alta Badia, recuperando punti preziosissimi in classifica generale (dato che Odermatt non gareggia in slalom). A questo punto scendono i migliori due della prima manche. Sebastian Foss-Solevaag perde tutto il vantaggio che aveva al cancelletto di partenza, ma cambia marcia nel finale e resta davanti a Pinturault per un decimo netto. Clement Noel sta raddoppiando il margine considerevole della prima manche involandosi verso la seconda vittoria consecutiva in due gare tra i pali stretti della stagione, finché non si lascia andare sul piano finale, perde l'equilibrio e salta clamorosamente l'ultima porta. Il 24enne transalpino conclude la gara faccia a terra sul parterre nell'incredulità generale, primo su proprio Foss-Solevaag, ormai convinto del piazzamento d'onore. Un norvegese sale sul gradino più alto del podio per la terza gara su cinque finora disputate nel territorio italiano, succedendo a Kilde sulla Saslong e Kristoffersen (che stavolta ha inforcato) sulla Gran Risa. Il Canalone Miramonti dice ancora bene alla nazionale scandinava, dopo il successo di Henrik Kristoffersen della scorsa edizione. Ma il campione del mondo scarta un regalone ben impacchettato dall'uomo chiamato "Natale".

