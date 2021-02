Bisogna risalire al 1997 per trovare una italiana capace di vincere un oro nello sci alpino in una gara di un Mondiale. Marta Bassino, non aveva ancora un anno, quando Isolde Kostner sempre in una rassegna iridata organizzata in Italia, a Sestriere, trionfava nel Super G diventando la terza atleta azzurra a regalare al nostro paese la medaglia più preziosa in un Mondiale.