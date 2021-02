Con 1:39.57 Domme è il migliore, con 13 centesimi di vantaggio da Max Franz e 36 sull'amico-rivale Beat Feuz. Va detto che le prove sono un parametro di riferimento fino a un certo punto: i concorrenti le usano per studiare le jinsidie della pista e non sempre riescono ad andare giù "a tutta" come poi faranno in gara; inoltre anche le condizioni di neve e temperatura e luce saranno diverse, perché le prove sono iniziate alle 13, mentre la gara sarà alle 11, quindi con un diverso orientamento del sole.

Lo stesso Domme, per chiudere le considerazioni, dal salto finale è uscito rilassato come non lo sarebbe mai in gara, atterrando dritto in piedi e non in posizione di ricerca di velocità come farebbe durante la discesa ufficiale.