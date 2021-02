Quattro tamponi positivi alla variante inglese: è questo il responso che fa tremare il Mondiale di Cortina. Nell'ambito dei controlli ai Mondiali di sci 2021, in corso nella città veneta, alcuni partecipanti alle gare sono risultati positivi alla variante inglese del covid-19. Non si tratterebbe di atleti, ma di persone che hanno assistito alle gare, però con il covid non conviene scherzare. Antonia Ricci, direttrice dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie di Padova, sta attuando un programma di sequenziamento del virus sul territorio.