Brignone: "Non riesco a sciare come vorrei in slalom"

"Scio bene in allenamento e sto ritrovando il feeling, ma in gara sono ancora bloccata. Forse avevo troppe aspettative ad inizio stagione, essere la numero uno dopo aver vinto la Coppa del Mondo l’anno scorso non è facile, per me era una cosa nuova. Avevo iniziato bene, poi sono subentrati stress e frustrazione, ma ora sto cercando di ritrovare il giusto feeling. Ai Mondiali gareggerò in almeno quattro discipline: gigante, parallelo, superG e supercombinata, vedremo se farò anche slalom o discesa. Mi sento in forma, sto bene e spero di arrivare al meglio della condizione" ha concluso Federica.