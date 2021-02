Federica Brignone : " Avevo pochissima risposta sotto i piedi da questo tipo di neve, ed era comunque molto facile, con poche possibilità di sbagliare. Pazienza, è andata così. Ora mi preparerò per la combinata e per il gigante, dove cercherò di giocare le mie carte ".

Elena Curtoni: "Sono delusa perché sono in forma. Non riesco a capire cosa sia successo. La pista era un po’ segnata ma non credo sia stato quello a farmi ritardare così tanto. Sicuramente non è la mia neve preferita, però bisogna essere bravi ad adattarsi. Non c’era troppa velocità, e forse è stato quello. Si volta subito pagina. Domani c’è la prova di discesa per cercare il giusto feeling con questa pista".