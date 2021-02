Sci Alpino

Mondiali Cortina, Discesa: Florian Schieder, che paura! Cade sulla Vertigine e scivola per metri

Brutta caduta per l'azzurro Florian Schieder nel corso della sua prova nella discesa maschile valida per i Mondiali di Cortina d'Ampezzo. Il 25enne velocista di Castelrotto in uscita di curva dopo il salto "Ghedina" perde il controllo degli sci e cade sul tracciato scivolando per metri. Schieder ha faticato a rialzarsi ma con l'aiuto del personale è risalito sugli sci pur a fatica.

