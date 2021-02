Il nostro portacolori ha mancato la terza posizione per pochi centesimi, una vera e propria beffa, ma che non lo abbatte in vista del prosieguo dei campionati. "Ci credevo nel podio – spiega ai microfoni di Raisport – ma si sapeva che c’era ancora spazio per qualche inserimento. Il passaggio dopo il salto Vertigine non era per niente facile. Quando arrivi non sai quanto frenare e io ho frenato troppo, a quel punto perdi troppa velocità per il prosieguo della gara. Il 5° posto ai Mondiali non conta niente. L’importante è che la sciata sia di nuovo giusta. Per la discesa voglio aspettare la prova".