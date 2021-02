Lara Gut-Behrami è la prima medaglia d’oro di questi Campionati Mondiali di sci alpino 2021 di Cortina. La svizzera, dopo avere letteralmente dominato la stagione in superG in Coppa del Mondo, conferma di essere imbattibile in questa specialità anche al momento giusto, ovvero nella manifestazione iridata. L’elvetica non ha lasciato scampo alle rivali, precisa sin dal primo metro, unendo il tutto ad una velocità che solo lei è in grado di creare.

Mondiali Lara Gut imprendibile in SuperG: l'oro è suo 2 ORE FA

"Sono contenta di questa vittoria – spiega ai microfoni di Raisport – ma vi assicuro che non è stata così semplice come si potrebbe pensare. Sono stata in grado di sciare ad un livello elevato anche oggi e ha fatto la differenza. Al via ero nervosa, sentivo la tensione. Ne parlavo anche con Corinne Suter, volevo non sbagliare proprio oggi. Per la prima volta sono partita senza pensare alla medaglia d’oro. Il valore di una carriera batte tutto, anche un successo simile. Diciamo che non lo inseguivo ma è arrivato".

La campionessa svizzera rivela cosa c’è dietro a questo trionfo. "Era ormai diventata una litania sul fatto che mi mancasse l’oro iridato. A inizio carriera se mi avessero detto Preferisci una medaglia d’oro ai Mondiali o 30 vittorie in Coppa del Mondo avrei sicuramente detto la seconda. Ora è arrivato e ne sono felice. Voglio ringraziare la mia famiglia ed il mio team per questo traguardo. Loro mi sono sempre stati vicini anche nei momenti più duri, dandomi energia quando non ne avevo, dato che ho passato mesi complicati".

Gut oro mondiale in SuperG: riguarda la sua gara