Brutta notizia quella arrivata sulle nevi di Cortina. Il direttore di gara Markus Waldner, 50 anni di Bressanone, ha ricevuto via e-mail delle minacce morte. "Qui non è una critica magari molto dura e neppure una diffamazione. Qui ci sono minacce di morte e dunque è una cosa seria. Per cui adesso ho affidato tutto ai miei avvocati per perseguire l'autore. Mi sembra una follia, si tratta pur sempre di una gara di sci. Se ha il coraggio venga da me".