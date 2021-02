Si disputerà quindi solo il SuperG femminile, ancora regolarmente in calendario martedì alle 10:30. La combinata femminile, gara d'apertura, è stata cancellata per l'abbondante nevicata, circa 20-25 cm, ma con neve di consistenza non ottimale per lo svolgimento della gara: una neve bagnata, pesante, che avrebbe visto la pista rovinarsi presto, mettendo così in pericolo le atlete.