Si è da poco conclusa la gara di discesa libera femminile dei Mondiali di sci alpino di Cortina. Trionfo per la svizzera Corinne Suter che ha chiuso davanti alla tedesca Kira Weidle e alla connazionale Lara Gut-Behrami . La migliore delle italiane è stata Elena Curtoni che ha chiuso in ottava posizione.

L’azzurra nel post gara ha parlato della sua prestazione ai microfoni di Rai Sport: “Sono partita per fare molto bene, non penso di aver sciato male. Purtroppo ho perso un po’ di velocità a metà gara ma ho provato ad attaccare e ho dato tutto. In queste competizioni contano solo le medaglie e non sono riuscita a raggiungere l’obiettivo, ma della mia prestazione posso essere abbastanza soddisfatta“.