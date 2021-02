Lara Gut-Behrami ha portato a casa la sua seconda medaglia ai Mondiali di sci alpino di Cortina . L’elvetica è riuscita a conquistare un fantastico bronzo nella discesa libera , dopo aver trionfato solo qualche giorno fa in superG . Una prestazione di altissimo livello, condizionata da un errore nella seconda parte del tracciato che le ha precluso la possibilità di lottare per l’oro con la compagna di squadra Corinne Suter.

Nel post gara Lara Gut ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Sono contenta di essere riuscita a conquistare il podio e soprattutto di quello che di buono stavo facendo. Non mi nascondo, rosico per un errore a metà gara che non mi ha consentito di lottare per la vittoria fino alla fine. Se c’è una ragazza che merita l’oro questa è Corinne, ha fatto una seconda parte di gara incredibile“.