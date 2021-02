Sci Alpino

Mondiali: Lara Gut strepitosa anche in gigante, è ancora oro. Riguardala

Mondiali di sci - Dopo la vittoria in SuperG e il bronzo in discesa, Lara Gur-Behrami si mette al collo un altro oro con un'ottima prova in gigante, rimontando dalla terza posizione della prima manche. Sbaglia tutto Nina O'Brien, Shiffrin più lenta della svizzera per soli 2 centesimi.

