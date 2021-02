Sono stati svelate gli azzurri che rappresenteranno l’Italia agli imminenti Mondiali di sci alpino 2021, in programma a Cortina d’Ampezzo da lunedì 8 a domenica 21 febbraio. La delibera numero 213 firmata dal Presidente Flavio Roda contiene soltanto i nominativi dei convocati per quanto riguarda il settore maschile, perché quelli femminili erano già stati svelati quattro giorni fa.La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per poter ben figurare. Si punta in particolar modo su Dominik Paris e Christof Innerhofer, le due punte di diamante della velocità. Dominik è il Campione del Mondo di superG e ieri è tornato al successo in discesa in Coppa del Mondo. Christof si è fatto trovare in forma al momento giusto. Nelle discipline tecniche si dovrà puntare soprattutto sullo slalom di Alex Vinatzer, sperando che l’altoatesino ritrovi lo smalto di fine dicembre. Presenti anche due veterani come Manfred Moelgg (sempre convocato per i Mondiali dal 2005) e Giuliano Razzoli (Campione Olimpico in slalom a Vancouver 2008).